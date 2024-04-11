İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2024 Perşembe / 3 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3153
  • EURO
    34,6085
  • ALTIN
    2429.79
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ujfalusi'den Fiorentina'ya ''Galatasaray gibi yapmayın''
Spor

Ujfalusi'den Fiorentina'ya ''Galatasaray gibi yapmayın''

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Tomas Ujfalusi, Fiorentina ve Viktoria Plzen ile oynanacak karşılaşma öncesi İtalyan ekibinde bir tavsiyede bulundu. Ujfalusi, Fiorentina'nın Galatasaray'ın Sparta Prag'ı hafife aldığı gibi Viktoria Plzen'i hafife almaması gerektiğini söyledi.

11 Nisan 2024 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Ujfalusi'den Fiorentina'ya ''Galatasaray gibi yapmayın''
ABONE OL

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi, sarı kırmızılı takım ile ilgili flaş bir itiraf yaptı.

Ujfalusi, eski takımı Fiorentina'nın Viktoria Plzen ile oynayacağı Konferans Ligi maçıyla ilgili, "Fiorentina kendini bir sonraki turda görebilir ama dikkat etmeli. Galatasaray, Sparta Prag'ı hafife aldı ve elendi. Fiorentina'nın kesinlikle Viktoria Plzen'i hafife almaması lazım." dedi.

Çek ekibini destekleyeceğini söyleyen eski futbolcu, "Kalbim Fiorentina ile atsa da bir Çek olarak Plzen'i destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fiorentina ile ilgili değerlendirme yapan Ujfalusi, "Bir kupa takımı gibi görünüyor. Vlahovic ayrıldığından beri iyi bir forvet bulunamadı." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.