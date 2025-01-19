Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un transferi için Shakhtar Donetsk ile görüşmelerinde sona geldi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, iki kulüp Zubkov transferinde anlaşmaya vardı.

Haberde, "28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, birkaç gün içinde Trabzon'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşme imzalayacak" denildi.

Öte yandan Trabzonspor'un Zubkov için Shakhtar Donetsk'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Bu sezon 19 maça çıkan Oleksandr Zubkov, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TRABZON'A 'LİKE' ATTI

Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan Zubkov, transfer süreci devam ederken dikkat çeken bir hamle ile Trabzonspor'un sosyal medyadan paylaştığı antrenman fotoğraflarını beğendi. Bu gelişme taraftarları heyecanlandırırken transferde olumlu bir gelişme yaşandığı şeklinde yorumlandı.