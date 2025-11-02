İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Ukrayna derbisinde kazanan Arda Turan'ın Shakhtar'ı oldu
Spor

Ukrayna derbisinde kazanan Arda Turan'ın Shakhtar'ı oldu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 21:12 - Güncelleme:
Ukrayna derbisinde kazanan Arda Turan'ın Shakhtar'ı oldu
Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Shakhtar 3-1'lik skorla kazandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada Vladislav Kabaev attı.

Dinamo Kiev'in tek golü 56. dakikada Vitali Buyalskyy'den geldi.

Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi Dinamo Kiev'i yenerek puanını 24 yaptı ve aradaki puan farkını 4'e çıkardı.

Shakhtar, gelecek hafta Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Cherkasy ile karşılaşacak.

