İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8453
  • EURO
    35,1348
  • ALTIN
    2461.52
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ukrayna kazandı, tur şansını son maça taşıdı
Spor

Ukrayna kazandı, tur şansını son maça taşıdı

Ukrayna, 2024 Avrupa Şampiyonası E Grubu ikinci maçında karşılaştığı Slovakya'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

21 Haziran 2024 Cuma 17:56 - Güncelleme:
Ukrayna kazandı, tur şansını son maça taşıdı
ABONE OL

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna, Francesco Calzona'nın yönetimindeki Slovakya'yı 2-1 yendi.

Düsseldorf Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Ukrayna, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Ukrayna'nın gollerini 54. dakikada Mykola Shaparenko ve 80. dakikada Roman Yaremchuk kaydederken, Slovakya'nın tek golünü 17. dakikada Ivan Schranz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna güçlü rakibi Belçika ile karşılaşırken, Slovakya ise Romanya ile mücadele edecek.

Grupta puan durumu şu şekilde;

1- Romanya (3) - Bir maçı eksik

2- Slovakya (3)

3- Ukrayna (3)

4- Belçika (0) - Bir maçı eksik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.