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Spor

Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2 golle geçti

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Maçtan 2-1'lik skorla Ukrayna galip geldi.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:02
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EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da oynanan maçta Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Yarmolenko, 34'üncü dakikada Yaremchuk kaydederken Kuzey Makedonya'nın tek golünü 57'nci dakikada Alioski kaydetti. Ukrayna 84'üncü dakikada Malinovskiy ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Gruptaki son maçlar öncesinde Ukrayna puanını 3'e yükseltirken Kuzey Makedonya'nın ise henüz puanı bulunmuyor.

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