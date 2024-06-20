İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5311
  • EURO
    35,0282
  • ALTIN
    2450.86
  • BIST100
    10588.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ukrayna, Slovakya karşısında puanla tanışmak istiyor
Spor

Ukrayna, Slovakya karşısında puanla tanışmak istiyor

EURO 2024'te E Grubu ikinci maçında yarın Ukrayna, Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
Ukrayna, Slovakya karşısında puanla tanışmak istiyor
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında yarın Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.

EŞLEŞMEDE UKRAYNA ÜSTÜN

İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu ülkeler daha önce 8 kez karşılaşırken, bunların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.