Ukrayna'dan tarihi geri dönüş!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off B Grubu yarı final maçında Savo Milosevic'in ekibi Bosna-Hersek ile Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna karşı karşıya geldi.

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 85. dakikasına 1-0 geride giren Ukrayna 85. dakikada Roman Yaremchuk ve 88. dakikada Artem Dovbyk ile bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi Bosna-Hersek'in tek golünü ise 56. dakikada Mykola Matvienko kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna finale yükselirken, Bosna - Hersek EURO 2024'e katılma şansını kaybetti.

Finalde İzlanda ile karşılaşacak olan Ukrayna, İzlanda'yı da geçmesi durumunda EURO 2024'te Belçika, Romanya ve Slovakya'nın yer aldığı E Grubu'na düşecek.