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Spor

Ukraynalı efsaneden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama: Korkmayın

Ukrayna'nın efsane ismi Sergiy Mizin, Dinamo Kiev'in Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 15:49 - Güncelleme:
Ukraynalı efsaneden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama: Korkmayın
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Ukrayna'nın efsane ismi Sergiy Mizin, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mizin yaptığı açıklamada, "Ukrayna kulüpleri daha önce hiç bu kadar erken Avrupa Kupası mücadelesi vermek zorunda kalmamıştı. Dolayısıyla bu Dinamo Kiev teknik ekibi için bir başka zorluk. Bunun Kiev'e dezavantajının olup olmadığını bu maçta göreceğiz." dedi.

"G.SARAY'DAN AŞAĞI KALMAZ"

Galatasaray ile baş edecek bir takım olduğunu söyleyen Ukraynalı eski oyuncu, "Ben iyimserim. Evet, Dinamo Kiev bazı nedenlerden dolayı her bölgeye takviye yapamadı. Belkide lige odaklanmak istedikleri için transferi şubat ayına saklıyorlar. Galatasaray maçında en azından uluslararası maç tecrübesi bakımından ev sahibi ekipten aşağı kalmayacak ve hız avantajı da Dinamo Kiev'de olacaktır." ifadelerini kullandı.

"KORKMAYIN"

Taraftar baskısıyla ilgili ise Mizin, "Galatasaray'ın 12. oyuncusu olan taraftarların varlığı da Kiev takımını korkutmamalı. Kendi deneyimlerimden biliyorum. Size karşı tepkili olsalar da bu kalabalık tribünlere karşı oynamak her zaman güzeldir. Bu durum Dinamo Kiev oyuncularını saha sert oynamaya itebilir. Bence mücadele 1-1 bitecek." açıklamasını yaptı.

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