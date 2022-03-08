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Spor

Ukrayna'ya İngiltere Premier Lig'den 1 milyon sterlin yardım

Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya İngiltere Premier Lig yönetimi, 1 milyon sterlin yardımda bulunacağını açıkladı.

AA8 Mart 2022 Salı 19:40 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 19:40
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İngiltere Premier Lig yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya 1 milyon sterlin bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'nın saldırıları bir kez daha kınanırken, en kısa zamanda bölgeye barış gelmesi temennisinde bulunuldu.

Rusya'daki yayın ortağıyla mevcut anlaşmasını iptal eden Premier Lig yönetimi, ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Komitesine (DEC) 1 milyon sterlin bağışta bulunulmasını kararlaştırdı.

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