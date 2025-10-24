Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 yenerken, karşılaşma Ukrayna basınında da geniş yer buldu. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Kiev'in performansı için sert yorumlar yapıldı. İşte Ukrayna basınından Samsunspor - Dinamo Kiev maçı yorumları:

"TÜRKİYE'DE TAM BİR FİYASKO"

Dinamo Kiev, Konferans Ligi'nde puansız kalmaya devam ediyor. Oleksandr Shovkovskyi'nin takımı, Türk temsilcisi Samsunspor karşısında maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadı.

Dinamo Kiev, Samsunspor'a yenilerek Avrupa kupalarında üst üste ikinci yenilgisini aldı. Maçın başlangıcı Kiev takımı için tam bir kabus gibiydi. Oleksandr Shovkovskyi'nin takımı tarihinde sekizinci kez bir Türk rakibine yenildi."

Football24: Seviye ve oyun prensipleri açısından oldukça benzer olan rakip, Dinamo için fazlasıyla güçlü çıktı. Kiev ekibi, Konferans Ligi'nde hala puansız. Bu maçtan sonra Oleksandr Shovkovskyi'nin istifası çok konuşulacak.

Ukrayna takımları için Avrupa kupalarında felaketle sonuçlanan bir gün, Dinamo Kiev'in aldığı utanç verici bir yenilgiyle sona erdi. UPL şampiyonu, sadece üç sezon önce Türkiye ikinci liginde mücadele eden Samsunspor'a ezici bir yenilgi aldı.

Kiev ekibi, orta sıralardaki bir Türk takımına ağır bir yenilgi alarak yenilgi serisini sürdürdü. Samsunspor maçın başlarında Oleksandr Shovkovskyi'nin takımını şok etti. Dinamo isteksiz görünüyordu ve Shovkovsky,'nin değişiklikleri olayların gidişatını değiştirmedi. Hak edilmiş bir yenilginin ardından Kiev, turnuvada puansız kaldı.