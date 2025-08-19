Ulaş Kıyak: Halkbank'ın DNA'sında kazanmak var

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Ulaş Kıyak, kulübün YouTube kanalına takımın hedefleri ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

Bolu'da yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Ulaş Kıyak, bunun gelecekteki başarı için bir hazırlık olarak gördüğünü belirtti.

Takımda yeni katılan genç oyuncuların tecrübeli isimlerle iyi bir ekip haline geldiklerini aktaran Ulaş, "Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz ama aynı zamanda eğleniyoruz. Kampımız genel anlamda yorucu. Huzurlu bir ortamdayız. Bu yorgunluğun yarın bir gün işimize çok yarayacağı hissiyatı herkeste var. O yüzden mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"HALKBANK'IN RUHUNDA HER ZAMAN KAZANMAK VAR"

Yeni sezonda takım olarak hem ligde CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini aktaran Ulaş, şunları kaydetti:

"Halkbank'ta mantalite olarak her zaman kazanmak var. Her zaman kupa kaldırmak ve ikinciliği asla kabullenmemek, Halkbank'ın DNA'sında var. Bu mükemmel bir şey. Neredeyse iyi bir futbol kulübü gibi, bütün imkanlar oyuncuların önüne serilmiş durumda. Bu da doğal olarak senin işine daha çok konsantre olmanı ve başka şeylerle uğraşmamanı sağlıyor. Umarım sezon sonunda hep birlikte güzel bir kupayla sezonu taçlandırırız. Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final var. Bu lig Avrupa'nın en üst düzey platformu en iyi oyuncuların ve en iyi kulüplerin yer aldığı bir arena. Burada da amacımız önce gruptan lider çıkmak, ardından sonraki turları geçip dörtlü finale kalmak. Ondan sonra zaten kimin favori olacağı belli olmuyor. Biz de bu adımları takip edip sezonu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz."