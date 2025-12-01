İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Uli Hoeness: Neuer hala dünyanın en iyilerinden

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, son dönemdeki performansıyla eleştirilen deneyimli kaleci Manuel Neuer için açıklamalarda bulundu.

1 Aralık 2025 Pazartesi 18:14
ABONE OL

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, son dönemde performansıyla eleştirilen Manuel Neuer ile ilgili konuştu.

"BU DURUM DEĞİŞMEYECEK"

Neuer'e eleştirilerle ilgili konuşan Hoeness, "Şu anda herkesin Manuel Neuer'e saldırmasını kabul edilemez buluyorum! O, hala dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve bu durum değişmeyecek!" dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neuer'in geleceğiyle ilgili konuşan Hoeness, "Bu konu bahara kadar konuşulmayacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

39 yaşındaki Manuel Neuer, 2011 yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

