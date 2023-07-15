Uli Hoeness: Tottenham Kane'den vazgeçsin

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Bayern Münih rotasını Harry Kane'ye çevirdi.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane için transfer açıklamasında bulundu.

"BİZE SİNYALİ VERDİ"

Harry Kane transferi hakkında konuşan Hoeness, "Harry Kane, kararını verdiğine yönelik sinyali bize net şekilde gösterdi. Eğer sözünü tutarsa, onu transfer ederiz. Tottenham'ın artık Kane'den vazgeçmesi lazım, Tottenham Başkanı Levy'le fiyatı konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 49 resmi maça çıkan Harry Kane bu karşılaşmalarda 32 gol, 5 asistlik katkı sağladı.