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Spor

Ülke puanı güncellendi! Haberler hiç de iyi değil

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının oynanmasının ardından ülke puanları güncellendi. Sezona 9. sırada başlayan Türkiye, sıralamada Çekya'nın gerisinde kalarak 10. sıraya geriledi. İşte detaylar...

19 Eylül 2024 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Ülke puanı güncellendi! Haberler hiç de iyi değil
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UEFA ülke puanında 2024-25 sezonuna 9. sırada giren Türkiye, yerini Çekya'ya kaptırmış ve 10.'luğa düşmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi.

Türkiye ve Çekya Avrupa'da yoluna 4'er takımla devam ederken, Çek temsilcilerinin aldığı olumlu sonuçlar dikkat çekiyor.

Son olarak Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir giriş yaptı. Çekya ekibi konuk ettiği Salzburg'u 3-0 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı. Sparta Prag'ın aldığı bu sonuç Çekya'nın Türkiye'yle farkı biraz daha açmasına da sebep oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

1- İngiltere: 90.017

2- İtalya: 79.731

3- İspanya: 74.561

4- Almanya: 72.410

5- Fransa: 59.379

6- Hollanda: 54.900

7- Portekiz: 51.016

8- Belçika: 44.600

9- Çekya: 39.250

10- TÜRKİYE: 36.100

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