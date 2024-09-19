UEFA ülke puanında 2024-25 sezonuna 9. sırada giren Türkiye, yerini Çekya'ya kaptırmış ve 10.'luğa düşmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi.

Türkiye ve Çekya Avrupa'da yoluna 4'er takımla devam ederken, Çek temsilcilerinin aldığı olumlu sonuçlar dikkat çekiyor.

Son olarak Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir giriş yaptı. Çekya ekibi konuk ettiği Salzburg'u 3-0 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı. Sparta Prag'ın aldığı bu sonuç Çekya'nın Türkiye'yle farkı biraz daha açmasına da sebep oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle:

1- İngiltere: 90.017

2- İtalya: 79.731

3- İspanya: 74.561

4- Almanya: 72.410

5- Fransa: 59.379

6- Hollanda: 54.900

7- Portekiz: 51.016

8- Belçika: 44.600

9- Çekya: 39.250

10- TÜRKİYE: 36.100