Ülke puanında hesaplar sil baştan! Planlar değişti

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşandı... İki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sırada geceye başladık. Hedef; ilk 10'a girmek ve 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi'ne direkt katılmasını sağlamak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı ancak temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor mağlubiyet, Başakşehir ise beraberlikle geceyi noktaladı.

AVANTAJ SAĞLAYAMADIK

Üç temsilcimiz de dün gece saat 23.00'te sahaya çıktı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor aradı ancak istediğimiz sonuçlar gelmedi.

FENERBAHÇE, SEVILLA DEPLASMANINDA KAYIP

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla 2-0 kazandı. Karşılaşmada birçok net gol pozisyona giren Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Avrupa Ligi'ni 6 kupayla en çok kazanan takım olan Sevilla'ya galibiyeti getiren goller 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela'dan geldi. Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü rövanş maçında sahasında konuk edeceği Sevilla karşısında tur arayacak.

BAŞAKŞEHİR BERABERLİKLE DÖNÜYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda temsilcilerimizden Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun ekibi, 16. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle deplasmanda öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile skoru eşitledi. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ikinci yarısında zemin çok ağırlaştı ve sağlıklı Futbol oynama imkanının azaldığı sahada Başakşehir, Deniz Türüç ile önemli bir şansı değerlendiremediği mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Başakşehir, tur adına 15 Mart Perşembe günü rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

SİVASSPOR, FIORENTINA'YI YIKAMADI

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, İtalyan rakibi Fiorentina'yı yıkamadı. Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadelede ilk yarı Fiorentina'nın üstün futboluyla geçilmesine rağmen iki takım soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Fiorentina, 692da Arthur Cabral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarında beraberlik şanslarını yakalayan Sivasspor'un çabası yetersiz kalınca mücadele bu skorla sona erdi. Sivasspor'a Max Gradel 90+4'te kırmızı kart gördü ve rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü. İki ekip, 16 Mart'ta Sivas'ta oynanacak rövanş mücadelesinde tekrar bir araya gelecek.

GECEYİ 200 PUANLA KAPATTIK

Fanatik'in derlemesine göre; Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında ve Sivasspor ise Fiorentina deplasmanında mağlup olunca dün gece ülke puanına katkı sağlayamadılar. Gent deplasmanından beraberlikle dönen Başakşehir'le birlikte Türkiye'nin genel puanı 31.700'e çıktı. 32.375 puanlı Sırbistan'ı geçip 11. sıraya yükselebilmemiz için, önümüzdeki hafta galibiyetlere ihtiyacımız olacak.

10. SIRA İÇİN 6 GALİBİYET LAZIM

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 10'uncu sıraya (Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılım) çıkabilmesi için Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in toplamda en az 6 galibiyet alması gerekiyor.

Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı;

Fenerbahçe - 19.0

Başakşehir - 17.0

Sivasspor - 10.0

Trabzonspor - 8.5

Konyaspor - 2.5

2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

UEFA turnuvalarında bu hafta oynanan maçların ardından ülke puanı klasmanında 10 ila 15. sıradaki ülkeler ve puanları şu şekilde:

1. İNGİLTERE - 105.141 PUAN

2. İSPANYA - 90.141 PUAN

3. ALMANYA - 81.356 PUAN

4. İTALYA - 75.497 PUAN

5. FRANSA - 60.664 PUAN

6. HOLLANDA - 57.900 PUAN

7. PORTEKİZ - 55.382 PUAN

8. BELÇİKA - 40.000 PUAN

9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN

10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN

11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

12. TÜRKİYE - 31.700 PUAN

13. İSVİÇRE - 29.925 PUAN

14. UKRAYNA - 29.500 PUAN

15. ÇEKYA - 29.050 PUAN