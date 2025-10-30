Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maçta oyuna sonradan girip 2 müthiş gol atan Anderson Talisca için transfer iddiaları ortaya çıktı. BolavipBrasil, deneyimli yıldız Talisca'nın ülkesine dönüş adına Flamengo'ya 'evet' dediğini yazdı. Haberin detayında şunlar var: "Fenerbahçe ocak ayında onun ayrılığına izin verebilir. Kulüp onun maliyetinden ufak bir tazminatla çıkmayı düşünüyor. Flamengo, onu getirmeye ikna etti; fakat bu sezon sonu da olabilir. Görüşmeler ilerledi. Flamengo, 2026'da güçlü bir kadroyla yarışmak istiyor. Bir büyük hedef de Richarlison. 31 yaşındaki Anderson Talisca, kariyerindeki Avrupa macerasını tamamlamış gibi düşünüyor.