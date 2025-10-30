İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9491
  • EURO
    48,9292
  • ALTIN
    5349.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ülkesine geri mi dönüyor? Anderson Talisca için sürpriz iddia
Spor

Ülkesine geri mi dönüyor? Anderson Talisca için sürpriz iddia

Gaziantep FK deplasmanında attığı 2 golle dikkatleri üzerine toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başarılı oyuncunun Brezilya ekibi Flamengo'ya 'evet' dediği iddia edildi. İşte detaylar...

AKŞAM30 Ekim 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Ülkesine geri mi dönüyor? Anderson Talisca için sürpriz iddia
ABONE OL

Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maçta oyuna sonradan girip 2 müthiş gol atan Anderson Talisca için transfer iddiaları ortaya çıktı. BolavipBrasil, deneyimli yıldız Talisca'nın ülkesine dönüş adına Flamengo'ya 'evet' dediğini yazdı. Haberin detayında şunlar var: "Fenerbahçe ocak ayında onun ayrılığına izin verebilir. Kulüp onun maliyetinden ufak bir tazminatla çıkmayı düşünüyor. Flamengo, onu getirmeye ikna etti; fakat bu sezon sonu da olabilir. Görüşmeler ilerledi. Flamengo, 2026'da güçlü bir kadroyla yarışmak istiyor. Bir büyük hedef de Richarlison. 31 yaşındaki Anderson Talisca, kariyerindeki Avrupa macerasını tamamlamış gibi düşünüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.