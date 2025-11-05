İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Ülkesine geri mi dönüyor? Anderson Talisca için sürpriz iddia

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için önemli bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun Flamengo'ya gitmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

AKŞAM5 Kasım 2025 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Ülkesine geri mi dönüyor? Anderson Talisca için sürpriz iddia
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'nın 2026 planlarını değiştirdiğini iddia etti. O Dia gazetesinden Fabrício Lopes'in haberine göre, "Talisca, Brezilya'da sadece iki kulüpte oynamayı hedefliyordu. Biri kariyerine başladığı Bahia, diğeri Corinthians. Ancak Talisca, Flamengo'nun başarısı ve gücü nedeniyle geleceğe yönelik planlarını değiştirdi. Flamengo henüz transferle ilgili bir karar vermedi. 31 yaşındaki oyuncu, Flamengo'nun mali standartlarına uyum sağlamak için maaşından indirime gitmeye hazır."

