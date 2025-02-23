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Spor

Ülkesine geri mi dönüyor? Fred için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin geçen sezon İngiliz ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı FRed için yeni bir iddia gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın ülkesine geri döneceği öne sürüldü. Ayrıca deneyimli oyuncunun transfer için favori takımları da belli oldu.

AKŞAM23 Şubat 2025 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Ülkesine geri mi dönüyor? Fred için sürpriz iddia
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Geçen sezon Manchester United'dan gelen ve Fenerbahçe'de orta sahanın patronu olan Fred'in, ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi. Somosfanaticos'taki haberde şu ifadeler yer alıyor: "Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor ve iki büyük kulübü aklında tutuyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini vurguladı. Favori takımları ise Internacional ve Atletico Mineiro.

Inter altyapısında yetişen ve bu takımı tutan Fred, açıkça niyetini belli etti." Kanarya'nın 2023'te 9.75 milyon euro ödeyerek aldığı 31 yaşındaki orta sahanın mukavelesi ise 2027'de sona erecek. İyi bir teklif gelmesi halinde ilerleyen yaşı da göz önünde bulundurularak gidişine onay verilebilir.

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