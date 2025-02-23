Geçen sezon Manchester United'dan gelen ve Fenerbahçe'de orta sahanın patronu olan Fred'in, ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi. Somosfanaticos'taki haberde şu ifadeler yer alıyor: "Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor ve iki büyük kulübü aklında tutuyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini vurguladı. Favori takımları ise Internacional ve Atletico Mineiro.

Inter altyapısında yetişen ve bu takımı tutan Fred, açıkça niyetini belli etti." Kanarya'nın 2023'te 9.75 milyon euro ödeyerek aldığı 31 yaşındaki orta sahanın mukavelesi ise 2027'de sona erecek. İyi bir teklif gelmesi halinde ilerleyen yaşı da göz önünde bulundurularak gidişine onay verilebilir.