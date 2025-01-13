Beşiktaş'ın 2024 yazında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista'ya ülkesinden talip çıktı.

Brezilya'dan UOL'de yer alan haberde; Gabriel Paulista'nın, kariyerine ülkesi Brezilya'da devam etmek istediği ileri sürüldü. Paulista'ya ülkesinden transfer teklifi geldiğinin de altı çizildi.

Corinthians'ın, Paulista'ya kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu yazıldı. Paulista'nın da bu teklife sıcak baktığı vurgulandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE ALINDI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak savunmasını güçlendirmişti. Sezona da iyi başlayan Paulista, Beşiktaş'ın savunmadaki lideri olmuştu.

Daha sonra üst üste iki büyük sakatlık yaşayan Paulista, formasından uzun bir süre uzak kaldı. Tendon yırtığı sakatlığı devam eden 34 yaşındaki oyuncunun, şubat ayı sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Bu karşılaşmalarda 1 de sarı kart gördü.