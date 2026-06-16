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Spor

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da tarihi başarı!

Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'daki Capri-Napoli yarışında 28 kilometrelik parkuru 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

AA16 Haziran 2026 Salı 21:09 - Güncelleme:
Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da tarihi başarı!
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Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.

  • Eda Savcıgil
  • Capri-Napoli yarışı
  • Ultra yüzme

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