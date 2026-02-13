UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti.
A LİGİ
A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.
25 Eylül 2026
Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026
Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026
Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026
İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026
Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
Fransa - Türkiye