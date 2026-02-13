İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Takımı'nın maç takvimi...

UEFA Uluslar Ligi'nde maç takvimi belli oldu. İşte A Milli Futbol Takımı'nın A Ligi A1 Grubu'ndaki rakipleri...

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 12:26 - Güncelleme:
Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Takımı'nın maç takvimi...
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti.

A LİGİ

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.

25 Eylül 2026

Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026

Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026

Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026

İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026

Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

Fransa - Türkiye

