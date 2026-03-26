  • Uluslar Ligi play-off'larında ilk maçlar tamamlandı
Spor

Uluslar Ligi play-off'larında ilk maçlar tamamlandı

UEFA Uluslar C/D Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlanırken Letonya ve Lüksemburg rakiplerine karşı avantaj elde etti. Rövanş karşılaşmaları 31 Mart'ta oynanacak ve kazanan ekipler C Ligi'ne yükselecek.

AA26 Mart 2026 Perşembe 23:06 - Güncelleme:
UEFA Uluslar C/D Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı.

Letonya, deplasmanda Cebelitarık'ı Vladislavs Gutkovskis'in 64. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Lüksemburg ise Malta deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Konuk takımın gollerini 47. dakikada Vincent Thill ve 90+3. dakikada Mathias Olesen attı.

Karşılaşmaların rövanşları, 31 Mart'ta oynanacak.

Rakiplerine üstünlük kuran takımlar, C Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak. Eşleşmenin kaybedeni iki ülke ise D Ligi'nde mücadele edecek.

