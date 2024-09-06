UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 632'nci müsabakaya çıkacak. 101 yıllık tarihinde 346'sı resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 631 maç oynayıp biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi alan ay yıldızlılarımız, galibiyet sayısını artırmaya çalışacak.

Kırmızı beyazlılarımız ayrıca İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde de 14'üncü karşılaşmasına çıkacak. Millilerimiz, Montella yönetimindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Aynı saatte gruptaki diğer iki rakibimiz İzlanda ve Karadağ da karşı karşıya gelecek. Sıradaki maçımızı ise 9 Eylül Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağız. Öte yandan U21 Milli Takımımız bugün 19.45'te İrlanda ile karşılaşacak.