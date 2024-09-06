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Spor

Uluslar Ligi'nde büyük heyecan! A Milli Takım sahaya çıkıyor

A Milli Futbol Takımı bu akşam Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçını Galler ile yapacak olan ay yıldızlılar 101 yıllık tarihinde toplamda 632'nci kez yeşil sahaya çıkacak. İşte detaylar...

Akşam6 Eylül 2024 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Uluslar Ligi'nde büyük heyecan! A Milli Takım sahaya çıkıyor
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 632'nci müsabakaya çıkacak. 101 yıllık tarihinde 346'sı resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 631 maç oynayıp biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi alan ay yıldızlılarımız, galibiyet sayısını artırmaya çalışacak.

Kırmızı beyazlılarımız ayrıca İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde de 14'üncü karşılaşmasına çıkacak. Millilerimiz, Montella yönetimindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Aynı saatte gruptaki diğer iki rakibimiz İzlanda ve Karadağ da karşı karşıya gelecek. Sıradaki maçımızı ise 9 Eylül Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile oynayacağız. Öte yandan U21 Milli Takımımız bugün 19.45'te İrlanda ile karşılaşacak.

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