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Spor

Uluslar Ligi'nde ilginç olay! Halil Umut Meler maça devam edemedi

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında İrlanda sahasında Bulgaristan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle önce tedavi oldu. Ancak maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi ve yerini Mehmet Türkmen'e bıraktı.

HABER MEREZİ24 Mart 2025 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Uluslar Ligi'nde ilginç olay! Halil Umut Meler maça devam edemedi
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İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 2. yarıya 1-0 geride başlarken bulduğu gollerle 2-1'lik skorla galibiyete uzandı.

İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.

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