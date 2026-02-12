A Milli Takım'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Millilerimiz, A Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika'nın rakibi oldu.

ULUSLAR A LİGİ

Fransa, İtalya, Belçika,

Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova

Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

ULUSLAR C LİGİ

Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Cebelitarık/Litvanya

Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta

ULUSLAR D LİGİ

Cebelitarık/Litvanya, Malta/Lüxemburg, Andorra

Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!

A Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarihleri de belli oldu. Millilerin fikstürü şu şekilde;

1. Maçlar: 24-26 Eylül

2. Maçlar: 27-29 Eylül

3. Maçlar: 30 Eylül-3 Ekim

4. Maçlar: 4-6 Ekim

5. Maçlar: 12-14 Kasım

6. Maçlar: 15-17 Kasım