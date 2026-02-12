A Milli Takım'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Millilerimiz, A Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika'nın rakibi oldu.
ULUSLAR A LİGİA1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye, A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, YunanistanA3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, ÇekyaA4: Portekiz, Danimarka, Norveç, GallerULUSLAR B LİGİB1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey MakedonyaB2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlandaB3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, KosovaB4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
ULUSLAR C LİGİC1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San MarinoC2: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Cebelitarık/LitvanyaC3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, MoldovaC4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta
ULUSLAR D LİGİD1: Cebelitarık/Litvanya, Malta/Lüxemburg, AndorraD2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein
Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!
A Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarihleri de belli oldu. Millilerin fikstürü şu şekilde;
1. Maçlar: 24-26 Eylül
2. Maçlar: 27-29 Eylül
3. Maçlar: 30 Eylül-3 Ekim
4. Maçlar: 4-6 Ekim
5. Maçlar: 12-14 Kasım
6. Maçlar: 15-17 Kasım