  Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti! Millilerin rakipleri belli oldu
Spor

Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti! Millilerin rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. A Milli Takım'ımız, Uluslar A Ligi A Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika'nın rakibi oldu.

12 Şubat 2026 Perşembe 20:21
Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti! Millilerin rakipleri belli oldu
A Milli Takım'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Millilerimiz, A Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika'nın rakibi oldu.

ULUSLAR A LİGİ

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye,

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

ULUSLAR B LİGİ

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

ULUSLAR C LİGİ

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Cebelitarık/Litvanya

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta

ULUSLAR D LİGİ

D1: Cebelitarık/Litvanya, Malta/Lüxemburg, Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!

A Milli Takım'ımızın Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarihleri de belli oldu. Millilerin fikstürü şu şekilde;

1. Maçlar: 24-26 Eylül

2. Maçlar: 27-29 Eylül

3. Maçlar: 30 Eylül-3 Ekim

4. Maçlar: 4-6 Ekim

5. Maçlar: 12-14 Kasım

6. Maçlar: 15-17 Kasım

