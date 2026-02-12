UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi başladı. A Ligi'ne yükselen Milli Takımımız'ın rakipleri kura çekiminde belli oluyor.
CANLI | A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ BELLİ OLUYORULUSLAR B LİGİB1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey MakedonyaB2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlandaB3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, KosovaB4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
ULUSLAR C LİGİC1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San MarinoC2: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Cebelitarık/LitvanyaC3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, MoldovaC4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta
ULUSLAR D LİGİD1: Cebelitarık/Litvanya, Malta/Lüxemburg, AndorraD2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein
Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye