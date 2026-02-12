İSTANBUL 13°C / 10°C
Spor

Uluslar Ligi'nde kura çekimi heyecanı... Millilerin rakipleri belli oluyor | CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi başladı. A Ligi'ne yükselen Milli Takımımız'ın rakipleri kura çekiminde belli oluyor.

12 Şubat 2026 Perşembe 20:21
Uluslar Ligi'nde kura çekimi heyecanı... Millilerin rakipleri belli oluyor | CANLI
UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi başladı. A Ligi'ne yükselen Milli Takımımız'ın rakipleri kura çekiminde belli oluyor.

CANLI | A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

ULUSLAR B LİGİ

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

ULUSLAR C LİGİ

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Cebelitarık/Litvanya

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta

ULUSLAR D LİGİ

D1: Cebelitarık/Litvanya, Malta/Lüxemburg, Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

