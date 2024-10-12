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Spor

Uluslar Ligi'nde namağlup lider! A Milli Takım tarih yazmaya devam ediyor

A Milli Futbol takımı, dün akşam Samsun 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

12 Ekim 2024 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Uluslar Ligi'nde namağlup lider! A Milli Takım tarih yazmaya devam ediyor
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Montella ile ev sahibi olduğumuz 3 maçı da kazandık.

Samsun'da namağlup çıktığımız karşılaşmada, son iki maçını kaybeden Karadağ'ı konuk ettik.

Rakibi adeta boğarak başladığımız maçta Barış Alper ve Orkun'la bulduğumuz erken pozisyonları harcadık. İlk yarı boyunca rakip kaleyi dövsek de golü bulamadık. 'Klasik 9 numara' arayan takımımızda Montella, devre arasında Barış Alper-Bertuğ değişikliğini yaptı.

55'te Orkun'un 'hayalet gibi' kaleye giden usta işi şutu direğe takıldı. 69'da Kenan Yıldız oyuna girdi, 30 saniye içinde de gol geldi.

Pozisyonu başlatan 19'luk Yıldız'ın direğe takılan topunu o an doğru yerde olan İrfan Can tamamladı: 1-0. 90 dakikanın sonuna kadar aralıklarla Karadağ kalesini yokladığımız maçta İrfan Can'ın ayağından bulduğumuz gol, 3 puana ve namağlup liderliğe yetti...

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