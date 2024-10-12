Montella ile ev sahibi olduğumuz 3 maçı da kazandık.

Samsun'da namağlup çıktığımız karşılaşmada, son iki maçını kaybeden Karadağ'ı konuk ettik.

Rakibi adeta boğarak başladığımız maçta Barış Alper ve Orkun'la bulduğumuz erken pozisyonları harcadık. İlk yarı boyunca rakip kaleyi dövsek de golü bulamadık. 'Klasik 9 numara' arayan takımımızda Montella, devre arasında Barış Alper-Bertuğ değişikliğini yaptı.

55'te Orkun'un 'hayalet gibi' kaleye giden usta işi şutu direğe takıldı. 69'da Kenan Yıldız oyuna girdi, 30 saniye içinde de gol geldi.

Pozisyonu başlatan 19'luk Yıldız'ın direğe takılan topunu o an doğru yerde olan İrfan Can tamamladı: 1-0. 90 dakikanın sonuna kadar aralıklarla Karadağ kalesini yokladığımız maçta İrfan Can'ın ayağından bulduğumuz gol, 3 puana ve namağlup liderliğe yetti...