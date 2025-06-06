UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 5-4 kazandı ve finale yükseldi.

İspanya'nın golleri 22. dakikada Nico Williams, 25. dakikada Mikel Merino, 54 ile 59. dakikalarda Lamine Yamal ve 55. dakikada Pedri'den geldi.

Fransa'nın gollerini ise 59. dakikada Kylian Mbappe, 79. dakikada Rayan Cherki , 84. dakikada kendi kalesine Dani Vivian ve 90+4. dakikada Kolo Muani kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İspanya, karşılaşmayı 5-4 kazandı.

RAKİP PORTEKİZ

Bu sonuçla birlikte finale yükselen İspanya, Almanya'yı eleyen Portekiz ile 8 Haziran'da şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.