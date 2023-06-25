Uluslararası Güreş Turnuvası sona erdi

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde serbest stilde 61, 97, 125 kilo ve kadınlarda 53, 68, 76 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU

Serbest stilde Türkiye, topladığı 210 puanla takım halinde şampiyon olurken, İran 178 puanla ikinci, Almanya da 73 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Türkiye, 215 puanla takım halinde şampiyonluğu elde etti. İkinci Kazakistan 174 puan, üçüncü Azerbaycan da 74 puan topladı.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR AÇIKLANDI

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Serbest Stil

61 kilo:

1. Emrah Ormanoğlu

2. Ali Mahmoud Khorramdel (İran)

3. Ahmet Duman

3. Intigam Valizada (Azerbaycan)

97 kilo:

1. İbrahim Çiftçi

2. Mustafa Sessiz

3. Erik Sven Thiele (Almanya)

3. Abolfazl Davoud Babaloo (İran)

125 kilo:

1. Mostafa Gholam Mohammad Taghani Joozeghani (İran)

2. Adil Mısırcı

3. Fatih Yaşarlı

- Kadınlar

53 kilo:

1. Elnura Mammadova (Azerbaycan)

2. Laura Almaganbetova (Kazakistan)

3. Sıla Aykul

68 kilo:

1. Yelena Shalygina (Kazakistan)

2. Nesrin Baş

3. Meruyert Imanbekova (Kazakistan)

76 kilo:

1. Gulmaral Yerkebayeva (Kazakistan)

2. Mehtap Gültekin

3. Melisa Sarıtaç