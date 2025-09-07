İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun 4. ve son etabı Fatih'te başladı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih'te başladı.

7 Eylül 2025 Pazar 09:42
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun 4. ve son etabı Fatih'te başladı
Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun son etabında 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu yarışıyor.

Yarışın 4. ve son etabında sporcular, 94,3 kilometrelik Fatih parkurunda mücadele ediyor.

Yarış, Tarihi Yarımada'da sona erecek. Fatih Belediyesi önünden geçen parkur Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Haliç kıyıları ile İstanbul'un binlerce yıllık mirasını dünyaya tanıtacak.

Organizasyonun geride kalan üç etabında Beykoz, Şile ve Arnavutköy'de yarış kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yarışın sonunda lider formalar ve ödüller sahiplerini bulacak.

Kategoriler:

Organizasyonda yarışacak 13 takımın kategorileri ise şöyle:

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

