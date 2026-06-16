Uluslararası İstanbul Cup'ta şampiyon Kamerun oldu

UDEF, Bab-ı Alem ve TISUP Uluslararası Öğrenci Derneklerinin koordinasyonunda düzenlenen turnuvaya bu yıl 32 ülkeden 400'ün üzerinde uluslararası sporcu katıldı. Altı hafta boyunca büyük heyecana sahne olan organizasyon, farklı kıtalardan gelen gençleri dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde bir araya getirdi.

Turnuvanın final müsabakası İstanbul'daki Esenler Futbol Gelişim Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından Kamerun takımı şampiyonluğa ulaşırken, Mali ikinci, Sudan üçüncü ve Türkiye dördüncü oldu.

Final programına EDEP Başkanı Seçkin Turan, UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, iş insanı Ahmet Kaan, Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Yıldırım, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İmamoğlu,AK Parti Bahçelievler Spor Komisyonu Başkanı Kenan Yıldırım, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ercan Akcan, TISUP Başkanı Yusuf Mogaya ile spor, iş ve sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Cup Direktörü Zafer Şahinoğlu tarafından yapılan açıklamada, kıtaları birleştiren bu turnuva, farklı ülkelerden gelen sporcuların dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde bir araya gelmesinin turnuvanın en büyük kazanımı olduğu vurgulanarak, "Sporun birleştirici gücüyle kurulan bu gönül köprülerinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası İstanbul Cup, yalnızca bir futbol organizasyonu olmanın ötesinde; farklı kültürleri buluşturan, gençler arasında kalıcı dostluklar kurulmasına vesile olan önemli bir uluslararası kardeşlik platformu olarak dikkat çekti.