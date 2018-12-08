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Umar Aminu: İptal edilen gol pozisyonunda kesinlikle faul yoktu

Çaykur Rizespor'un başarılı ismi Umar Aminu, Galatasaray maçının ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bursaspor ve Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak evinde 1 puana abone olan Galatasaray, seriyi Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekip, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın ardından Çaykur Rizespor'un son haftalardaki formda ismi Umar Aminu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Aminu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Çok zor bir maçtı, Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, çok şans elde ettik ama ne yazık ki golü atamadık. Böyle devam edersek önümüz açık."

"İptal edilen gol pozisyonunda kesinlikle faul yoktu, Muslera'ya kesinlikle dokunmadım. VAR sistemini irdelemek lazım. Büyük takımlar, küçük takımlara göre favorize ediliyor. Bu sistem herkesi korumak için var. Gidip kontrol bile etmedi. Söyleyecek bir şey yok."

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