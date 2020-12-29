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Spor

Ümir Karan Menemenspor'da

Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile anlaştı.

DHA29 Aralık 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 16:15
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci'nin yokluğunu aynı gün doldurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan'ın yarın iş başı yapacağı açıklandı. 

Futbolu bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor'da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya'nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti. Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

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