  • Ümit Akdağ transferin gözdesi! Galatasaray ve birçok takım peşinde
Spor

Ümit Akdağ'a Galatasaray dahil birçok kulübün ilgi gösterdiği ve yaz transfer döneminde ayrılabileceği belirtildi. Genç oyuncunun milli takım tercihini ise Türkiye'den yana kullanmasının daha olası olduğu ifade edildi.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ için dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi.

Romanya'da doğan Ümit Akdağ, Romanya U21 Takımı'nda forma giydi ancak 22 yaşındaki futbolcu Türkiye ve Romanya arasında milli takım tercihini yapmadı.

A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesi de gündeme gelen Ümit Akdağ için Daniel Pancu'dan açıklama geldi.

"GALATASARAY İSTİYOR"

Şu anda Cluj'de görev yapan Pancu, Romanya U21 Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Ümit Akdağ için, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var." dedi.

"ŞU ANDA BİZE GELMEZ"

Ümit Akdağ'ın milli takım tercihini henüz yapmadığına değinen Rumen teknik direktör, "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

