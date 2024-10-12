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Spor

Ümit Bayram: Süper Lig'e çıkmayı hedefleyeceğiz

Yeni Malatyaspor'da başkan adayı Ümit Bayram hedeflerini açıkladı. Bayram, 'İlk olarak transfer yasağı sorununu ortadan kaldıracağız, bu sene kümede kalacağız. Seneye ise hedefimiz Süper Lig'e çıkmak olacak' dedi.

IHA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Ümit Bayram: Süper Lig'e çıkmayı hedefleyeceğiz
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Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul 13 Ekim Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Başkan adayı Ümit Bayram genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu adaylarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Bayram, Yeni Malatyaspor'da kötü gidişe dur demek için projelerinin olduğunu söyledi. Beraberindeki yönetim kurulu adaylarıyla güçlü bir ekip oluşturduklarını belirten Bayram, kısa ve uzun vadedeki hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Projelerinden birinin Yeni Malatyaspor'a kulüp üyeliği sistemini getirmek olduğunu söyleyen Bayram, "Projelerimizden kulüp üyeliği sistemi olan Barcelona sistemini hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi araştırmalar yaptık. Kulübümüze üyelik sistemini getireceğiz. Öte yandan altyapı ile ilgili önemli bir projemiz var. Altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor" dedi.

"HEDEFİMİZ BU SENE LİGDE KALMAK, SENEYE SÜPER LİG'E YÜKSELMEK"

Hedeflerine ilişkin de konuşan Bayram, "Kısa vadede hedefimiz, kulübümüzün çarklarını döndürmek. Kulüpte şu anda elektrik, su, doğalgaz yok. Seçilirsek eğer ilk etapta yönetim kurulumuzun oluşturduğu bütçe ile bu sorunları çözeceğiz. Orta vadedeki hedeflerimizden biri ise transfer tahtamızı açmaktır. Bunu da en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz. Bu seneki hedefimiz ligde kalabilmek. Transfer tahtamızı açıp, kulübe uygun transferler gerçekleştirip ligde kalmak istiyoruz. Ligde kaldıktan sonra gelecek sezon daha iyi transferler yaparak, Süper Lig'e çıkmayı hedefleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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