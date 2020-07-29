İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2020 Çarşamba / 8 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,962
  • EURO
    8,1911
  • ALTIN
    438.023
  • BIST100
    1137.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Bozkurt Ankara Demirspor'la anlaştı
Spor

Ümit Bozkurt Ankara Demirspor'la anlaştı

Futbolculuk kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan Ümit Bozkurt, başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirildi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:50
ABONE OL

Ankara Demirspor'da teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş forması da giyen Ümit Bozkurt getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşadığımız nice heyecan ve başarıyı geleceğe taşımak için yine yeniden birlikteyiz. Demiryolcumuz, futbolcumuz Ümit Bozkurt, şimdi hocamız olarak yeni sezonda Ankara Demirspor'umuzun başarısı için yuvaya geri döndü. Hoş geldin hocam." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Ankara Demirspor'da başlayan ve daha sonra Denizlispor'a transfer olan Ümit Bozkurt, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarını da giymişti.

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Tuzlaspor'a elenen Ankara Demirspor, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.