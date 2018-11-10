Ümit Davala: Önemli bir 3 puandı
Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Ümit Davala açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın cezaları nedeniyle Ümit Davala açıklamalarda bulundu.
Ümit Davala karşılaşma sonrasında çok geniş bir değerlendirme yapmazken ''Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğim gibi önemli bir 3 puandı'' ifadelerini kullandı.
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