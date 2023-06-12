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Spor

Ümit Davala'dan Şampiyonlar Ligi mesajı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Ümit Davala, sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu için, 'Ben hiçbir sürprizle karşılaşmadım. Böyle olacağını aşağı yukarı tahmin ettik. Galatasaray gerçekten çok kaliteli bir takım kurdu. Yönetimle, Okan hoca ile birlikte çok iyi çalışmalar yapıldı. İnşallah bu şampiyonluk da Şampiyonlar Ligi'ne yansır' dedi.

IHA12 Haziran 2023 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Ümit Davala'dan Şampiyonlar Ligi mesajı
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Teknik Direktör Fatih Terim döneminde de yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala, sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Galatasaray'ın kaliteli bir takım kurduğunu söyleyen Davala, "Ben hiçbir sürprizle karşılaşmadım. Böyle olacağını aşağı yukarı tahmin ettik. Galatasaray gerçekten çok kaliteli bir takım kurdu. Yönetimle, Okan hoca ile birlikte çok iyi çalışmalar yapıldı. Geleceğin takımı kuruldu. İnşallah bu şampiyonluk da Şampiyonlar Ligi'ne yansır. Çok kolay bir yol olmayacak. Galatasaray 3 tane eleme oynayacak. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne girme başarısı gösterirse orada iyi şeyler yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"GÜZEL BİR AİLE ORTAMI YAPILDI"

Teknik Direktör Okan Buruk'la ilgili görüşlerini de aktaran Ümit Davala, "Çok zor bir görev aldı. Sonuçta Fatih Terim'in bıraktığı bir takım vardı. Ondan sonra arkasından yeni hocalar geldi. Okan Buruk, Galatasaray'a gelmeden önce de başarılıydı. Başakşehir ile şampiyon oldu. Akhisar ile Türkiye Kupası'nı aldı. Deneyim kazandı. Okan'ın da işi kolay değildi. Çünkü çok kaliteli oyuncular vardı. Onları da bir arada tutmak, iyi moralle sahaya çıkartmak gerçekten kolay bir iş değil. Güzel bir aile ortamı yapıldı. Güzel bir hava yakaladı. 14 galibiyet serisi yaptı, puan farkını da açarak şampiyon olmak gerçekten Okan Buruk için çok büyük bir artı yazdı" şeklinde konuştu.

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