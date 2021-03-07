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Spor

Ümit Karan 1 puandan memnun

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Ankaraspor deplasmanında 90+3'te gelen golle kazanılan 1 puandan dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

DHA07 Mart 2021 Pazar 14:35 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 14:35
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Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki rakiplerinden Ankaraspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Menemenspor, 90+3'te bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ara transfer döneminde alınıp sarı-lacivertli formayı ikinci kez sırtına geçiren İsmail Haktan Odabaşı'nın golüyle yenilgiden son anda kurtulan Menemen evine mutlu dönerken, puanını 27'ye çıkardı. Teknik direktör Ümit Karan, maç sonrası Ankaraspor'a yenilmemenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Karan, "Sahaya elbette kazanmak için çıktık. Ancak geriye düştük ve son dakikada attığımız golle puanı aldık. Böyle durumlarda 1 puan da gayet önemli. Şimdi önümüzde Adanaspor maçı var. Evimizde kazanıp daha da rahatlamak istiyoruz" dedi.

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