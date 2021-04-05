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Spor

Ümit Karan: Asla pes etmeyeceğiz

Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'da, teknik direktör Ümit Karan kümede kalma mücadelesinde asla pes etmeyeceklerini söyledi.

DHA05 Nisan 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:48
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TFF 1'inci Lig'de evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la evinde 1-1 berabere kalan Menemenspor, alt sıralardan kurtulma yolunda kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Ateş hattında yer alan Akhisarspor'un yenildiği haftada berabere kalan Menemenspor, bitime 6 maç kala rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Teknik direktör Ümit Karan, kümede kalma mücadelesinde asla pes etmeyeceklerini söyledi. Ümraniyespor karşılaşmasının zorlu geçtiğini ifade eden Karan, "Kazansaydık çok daha önemli bir avantajı cebimize koyacaktık. Ancak rakibimizle puan farkını açmak da bizim adımıza önemli. Kalan 6 final maçımız var. Bu periyotta şampiyonluk ya da Play-Off için mücadele veren takımlarla oynayacağız. Ancak ben ümitliyim ve takımıma sonuna kadar güveniyorum" yorumunu yaptı.

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