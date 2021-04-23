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Spor

Ümit Karan: Bu takım sezonu 1. Lig'de bitirecek

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Eskişehirspor'u yenerek Akhisarspor'un puan kaybetmesini bekleyeceklerini, bu ihtimallerin gerçekleşmesi halinde kümede kalmayı garantileyeceklerini belirtti.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 12:51 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 12:51
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TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor pazar günü evinde karşılaşacağı Eskişehirspor'u yenerek kümede kalışını resmen ilan etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ümit Karan, Eskişehir'in haftalar önce küme düşmüş bir takım olsa da saygıyı sonuna kadar hak ettiğini söyledi. Sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirten Karan, "Son 8 maçımızı kazanamasak da çok kritik maçlardan beraberliklerle ayrıldık. Bu süreçte rakibimiz Akhisarspor da kayıplar yaşadı. Aramızda bitime 3 maç kala 5 puanlık bir fark bulunuyor. Elbette matematiksel olarak hiçbir şey bitmedi ama avantajımızı da koruyacağız. Ben çok inançlıyım, bu takım sezonu 1'inci Lig'de bitirecek. Eskişehirspor karşılaşmasında yüreğimizi ortaya koyup kazanacağız. Akhisarspor'un ise kayıp yaşaması durumunda resmen ligde kalacağız" dedi.

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