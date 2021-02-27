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Spor

Ümit Karan: Düşme potasıyla bağlarımızı koparmak istiyoruz

Akhisarspor ve Bursaspor'u yenerek moral bulan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, Boluspor maçını da kazanarak düşme potasından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:13
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Spor Toto 1'inci Lig'de Akhisarspor'u evinde 6-2, Bursaspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek ateş hattından uzaklaşan Menemenspor, pazartesi günü evinde oynayacağı Beypiliç Boluspor maçına iddialı hazırlanıyor. Aldığı üst üste galibiyetlerle üzerindeki baskıyı atan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ümit Karan, serinin süreceğini söyledi. Boluspor'un alt sıralardaki önemli rakiplerden biri olduğunu dile getiren Karan, "Biz 2 maçı kazanarak morallendik. Zorlu maçlar oynuyoruz. Ancak iyi bir takımız. Devre arasında birçok takviye yaptık ve oyuncularımız uyum sorununu çözdü. Her karşılaşma bizim açımızdan çok kritik. Pazartesi günü sahamızda kazanıp düşme potasıyla bağlarımızı iyice koparmalıyız" dedi.

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