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  • Ümit Karan Menemenspor'da Adana Demirspor maçıyla siftah yapacak
Spor

Ümit Karan Menemenspor'da Adana Demirspor maçıyla siftah yapacak

Menemenspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan ile çıkacağı ilk maçta deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:52
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TFF 1'inci Lig'de son 6 maçında galibiyet alamayıp teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor. Ümit Karan'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu sarı lacivertlilerde futbolcuların alacak sorunu çözülürken, futbolcuların da bir hayli hırslı olduğu görüldü. Kariyerinde ilk kez 1'inci Lig takımının başına geçen Ümit Karan, memleketi Adana'da açılışı yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Adana Demirspor karşısında ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Genç bir takımız. Amacımız baskılı ve ofansif futbol oynamak" diye konuştu.

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