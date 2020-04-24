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Spor

Ümit Karan teklif aldığını açıkladı!

Galatasaray ve Milli Takım'ın eksi futbolcusu Ümit Karan, bu sezon ki şampiyonluk yarışını değerlendirerek, koronavirüs öncesi aldığı teklifi de açıkladı.

24 Nisan 2020 Cuma 20:57 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 20:57
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Ümit Karan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlarken, teknik direktörlük için bir kulüpten teklif aldığını da itiraf etti. Karan'ın açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY FİNALE GELDİĞİNDE ŞAMPİYON OLUR"

"Sivasspor güzel bir başarı elde etti. 2008 yılında yine böyle kafaya oynamıştı. Bu tip durumalrda şampiyonluk tecrübesi çok önemli. Galatasaray finale geldiğinde her zaman şampiyon olur. Şu an en büyük adaylardan bir tanesi.

Muslera ve Uğurcan Çakır çok iyi kaleciler. Şu an en iyi forvet bence Burak Yılmaz. Son 2-3 hafta Falcao yükselişe geçti. İnşallah sezon sonuna doğru böyle sürüdürür. Sörloth inanılmaz oynuyor. Premier Lig düzeyinde bir futbolcu. Sosa da yaşına göre çok iyi oynuyor. Beşiktaş'tan ayrılması onlar için büyük kayıp oldu.

En sevdiğim gol Manisaspor'a attığım gol. Süper Lig'in en güzel gollerinden biriydi. Tabi değerli olan Fenerbahçe maçlarında attığım goller.

"TEKLİF ALDIM"

Seneye sizi nerede göreceğiz sorusuna Karan gülerek "Survivor All-star" cevabını verdi. Sonrasında devam eden eski milli futbolcu "Tabiki hocalık hedefim var. Teklif vardı ama koronavirüs ile birlikte gitti. Kimden olduğunu söylemem"

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