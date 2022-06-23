Ümit Karan'dan 1+1 yıllık imza

TFF 2. Lig'de mücadele eden 24Erzincanspor'da Teknik Direktör Ümit Karan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, yeni sezon hazırlılarına başladıklarını, sezon sonunda da hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, "2022-2023 sezonumuz 27 Ağustos'ta başlayacak. Biz de kulüp olarak bu sezon için hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Teknik direktör olarak Ümit Karan hocamızla bir anlaşma sağladık. Bugün imzalarımızı atacağız. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız. Memleketimiz, camiamıza güzel işler yaşatacağız. Sezon sonunda da arzuladığımız hedeflerimizi inşallah yerine getireceği" dedi.

"HEDEFİMİZ BİR ÜST LİGE ÇIKMAK"

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü olan ve uzun yıllar hem Galatasaray hem de A Milli Takım'da forma giyen Teknik Direktör Ümit Karan ise hedeflerinin 24Erzincanspor'u bir üst lige çıkarmak olduğunun altını çizerek, "24Erzincaspor için benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yönetici arkadaşlara da abilerime de bizi bu takımın başına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan hedeftir. Futbol ne zaman ki keyif veriyor; hedefli bir takım olduğunuz zaman, hedefe koştuğunuz zaman, hedefe ulaştığın zaman. Daha önce çalıştığımız takımda da o hedeflerden çok uzak kalmıştık. Başkanla oturduğumuz zaman, Başkan, 'hedefim üst lige çıkmak' dedi. Ben hayatım boyunca da futbol kariyerinde de yaptığım hocalık döneminde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanla bu doğrultusuyla birleştik. Başkanın hedefi Erzincan'ı üst lige çıkarmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. En iyi kadro kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım. Tüm Erzincanspor taraftarına hayırlı olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Seyircimiz de arkamızda duracak. Beraber yürüyeceğiz bu yolu. Erzincanspor için hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.