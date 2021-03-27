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Spor

Ümit Karan'ın Menemenspor'u gol yollarında sıkıntılı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Menemenspor, son beş maçında gol yollarında sıkıntılar yaşadı.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 13:38 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:38
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Göreve geldiğinde "Golcü adamın takımı golcü olur" diyen teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki sarı-lacivertliler son beş mücadelesinde sadece iki gol atabildi. Bu periyotta Bursaspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi, Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Beypiliç Boluspor ve Altay'a 3-0 kaybeden Menemenspor, Adanaspor'la ise eşitliği bozamadı. Ümit Karan kalan 7 karşılaşmada hücumdaki sorunları gidereceklerini söyledi. Lige tutunacaklarını ifade eden genç Karan, "Bizim açımızdan her karşılaşma final. İyi bir takımız, sahada gerekenleri yapıp yolumuza 1'inci Lig'de devam edeceğiz" dedi.

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