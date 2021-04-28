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Spor

Ümit Karan'ın Menemenspor'unu beraberlikler kurtardı

TFF 1'inci Lig'de son olarak Eskişehirspor'u 2-1 yenerek bitime 2 maç kala kümede kalma yolunda avantajı elinde bulunduran Menemenspor, son dönemde aldığı 1 puanlara şükrediyor.

DHA28 Nisan 2021 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:50
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Sarı-lacivertli ekip bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Ümit Karan açıklamalarda bulundu.

Ankara deplasmanından 1 puanla dönmeleri halinde ligde kalışlarını ilan edeceklerini hatırlatan Karan, "Eskişehirspor maçından önce 8 karşılaşmamızı kazanamamıştık. Ancak galibiyet alamasak da 5 maçımız berabere bitmişti. Bu maçlardan aldığımız 1'er puanlar bizim elimizi çok güçlendirdi. Beraberlik diye geçmemek gerekiyor. Özellikle alt sıralarda yer alan takımlar için alınan her puan çok değerliymiş, biz de bunu gördük. İnanıyorum ki cumartesi günü üzerimizdeki bu yükü atacağız ve ligde kalacağız" diye konuştu.

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