İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ocak 2021 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    9,0797
  • ALTIN
    452.981
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Karan'lı Menemenspor'un ilk rakibi Adana Demirspor
Spor

Ümit Karan'lı Menemenspor'un ilk rakibi Adana Demirspor

TFF 1. Lig takımı Menemenspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıkacağı ilk maçta yarın Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

DHA03 Ocak 2021 Pazar 14:06 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 14:06
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldıktan sonra teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırıp dümene Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'ı getiren Menemenspor, yarın Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı ilk yarının son müsabakası saat 19.00'da başlayacak.

Ümit Karan, Adana'dan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Zorlu bir mücadele olacağını ifade eden Karan, "Memleketim Adana'da yeni takımımla ilk maçıma çıkacağım, bunun heyecanını yaşıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi. Menemenspor ligde ilk yarının son randevusu öncesi 16 maçta 16 puan toplayıp ateş hattında yer alırken, Play-Off hattındaki Adana Demirspor'un ise 28 puanı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.