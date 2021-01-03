Ümit Karan'lı Menemenspor'un ilk rakibi Adana Demirspor

DHA 03 Ocak 2021 Pazar 14:06 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 14:06

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldıktan sonra teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırıp dümene Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'ı getiren Menemenspor, yarın Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı ilk yarının son müsabakası saat 19.00'da başlayacak.

Ümit Karan, Adana'dan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Zorlu bir mücadele olacağını ifade eden Karan, "Memleketim Adana'da yeni takımımla ilk maçıma çıkacağım, bunun heyecanını yaşıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi. Menemenspor ligde ilk yarının son randevusu öncesi 16 maçta 16 puan toplayıp ateş hattında yer alırken, Play-Off hattındaki Adana Demirspor'un ise 28 puanı bulunuyor.