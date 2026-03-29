  • Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu kapsamında 31 Mart'ta Hırvatistan deplasmanında sahaya çıkacak. Aday kadroda değişiklik yapıldı ve Eyüp Aydın'ın yerine Hamza Akman kadroya alındı.

AA29 Mart 2026 Pazar 11:45
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadrodan Eyüp Aydın çıkarılırken Atko Grup Pendikspor forması giyen Hamza Akman kadroya dahil edildi.

Millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
