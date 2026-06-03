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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova sınavına hazır

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri öncesindeki önemli provada yarın sahaya çıkacak.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova sınavına hazır
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Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlı takım, son bölümde Kosova maçının taktik çalışması üzerinde durdu.

Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı müsabaka, millilerin eylül ve ekim aylarında 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Türkiye-Kosova maçı, yarın saat 20.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak. Müsabaka, Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

  • Ümit Milli
  • 2027 Elemeleri
  • Kosova Maçı

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